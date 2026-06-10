カフェ・ド・クリエは、さくらももこさん原作の『コジコジ』と初コラボレーションした、数量限定「コジコジ×カフェ・ド・クリエ サマーバッグ」の予約受付を、2026年6月10日から店頭で開始しました。「ぷっくりチャーム」がレシート交換でもらえる夏の暑さで疲れやすい時期に、"心も体も緩めてゆったりとしたひとときを過ごしてほしい"という想いから、メルヘンな世界観と独特のユーモア、哲学的ともとれる会話で心がほどける『コ