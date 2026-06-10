ファミリーレストランの「サイゼリヤ」は、2026年6月10日にグランドメニューの改定を実施しました。人気メニューに変化が！今回の改定では、「若鶏のディアボラ風」と「柔らかチキンのチーズ焼き」がグランドメニューから掲載がなくなり、卓上などの差し込みメニューでの販売に変更となりました。在庫状況が不安定となっているための措置としています。サイゼリヤの人気メニューであるがゆえに、SNSでは、「メニュー改定の度に怯え