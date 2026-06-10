【第11話】 6月10日 公開 第11話「期待と責任」を読む 【拡大画像へ】 小学館は6月10日、原作・後藤ねぎ氏、作画・御家かえる氏によるマンガ「ただいま待機中につき」第11話「期待と責任」をマンガワンにて公開した。 第11話では、サウナ対決でメイが敗北。罰ゲームとして川崎に90分間のメンエスを体験させることになるのだが……。 マンガワンでは最新話となる第12話「さつき