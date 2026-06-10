ファッションセンターしまむらが毎週発行しているチラシから、注目アイテムを紹介します。2026年6月10日から14日までは「清涼祭」を開催中。毎日のワードローブに欠かせないスタメン服やクール・ドライ・UVカット商品といった高機能アイテムなどの夏物が大特価で登場します。特に注目すべきは日替わり特価アイテム！ レディース＆キッズアイテムはもちろん、父の日のギフトにもぴったりなメンズアイテムも豊富にそろっています。T