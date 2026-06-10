警視庁捜査一課「特命捜査対策室」第6係に所属する文字フェチ頭脳派刑事・鳴海理沙（鈴木京香）と、エリート“年下”上司・陸奥日名子（黒島結菜）がバディを組み、6年ぶりに再始動した『未解決の女 警視庁文書捜査官 Season３』。6係メンバーを演じる鈴木＆黒島＆宮世琉弥＆遠藤憲一が全員そろってクランクアップを迎えた。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！劇中はもちろん、撮影現場でも抜群のチームワークを発揮してき