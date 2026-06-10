児玉化学工業がこの日の取引終了後に自社株買いを実施すると発表した。上限を１２万株（自己株式を除く発行済み株数の０．７７％）、または７０００万円としており、取得期間は８月１３日から来年３月３１日まで。譲渡制限付株式報酬として利用することを第一としつつ、中期経営計画期間中の株主還元として示している総還元性向１０％以上の実現に向けた株主への利益還元や、経営環境の変化に応じた機動的な資本政策の実行などを