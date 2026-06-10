両手に持った竹の棒を使い、少しずつ伸ばしていく手延べそうめん。日本一の長さと言われる3.6メートルになります。 【写真を見る】食料品の消費税はどうなる？｢中途半端なことはやめてはっきりして…｣ 手延べそうめん作りの現場で聞く 愛知･安城市 訪れたのは、愛知の夏の味覚「和泉の手延べそうめん」を作る、安城市の「みや子製麺」です。 今年は5月の大型連休前から、そうめん作りはスタート。6月下旬から最盛期