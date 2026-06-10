株式会社シグマは6月5日（金）、同社の公式SNSを装った偽アカウントから、不審なダイレクトメッセージが送信される事象が確認されているとして、公式Webサイトを通じて注意を呼びかけた。 同社によると、確認されている事例は主にInstagramを中心に発生。ユーザーに対して、製品の無償提供やLINEへ誘導するプロモーションを依頼するDMが届く事象が多発しているという。 これに対し同社は、「弊社