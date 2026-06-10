生成AIによって、仕事の生産性が飛躍的に高まりつつあります。同時に、AI活用のスキル格差が、生産性格差に影響することも広く指摘されています。しかしそれとは別に、私たちが気づかないところで別の格差が静かに進行しています。それは、仕事力や成長力に直結する「人材価値」の格差です。これは、誰もが持っている、ある「心理バイアス」に深く関係しています。（アークス＆コーチング代表櫻田 毅）AIを使うほど「自分の価値