今日の朝ドラ見た？日常の話題のひとつに最適な朝ドラに関する著書を2冊出版し、毎日レビューを続けて12年めの著者による「読んだらもっと朝ドラが見たくなる」「誰かと話したくなる」連載です。本日は第53回（2026年6月10日放送）「風、薫る」レビューです。（ライター木俣 冬）夕顔の記事が大好評で第2弾も夕顔（夕凪ことセツ〈村上穂乃佳〉）の記事の続報が出た。シマケン（佐野晶哉）がさらに詳しい記事を書いたのだ。