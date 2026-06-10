浦和レッズは６月10日、元日本代表の中島翔哉が、契約満了に伴い今シーズン限りで退団すると発表した。31歳のMFは2023年夏に浦和へ加入。今季はJ１百年構想リーグで10試合に出場していた。クラブの発表と同日、中島は自身のインスタグラムを更新。浦和での日々を振り返りながら、感謝の思いを綴った。 「浦和レッズの皆さんありがとうございました！３年間も在籍させてもらえるなんて思ってもなかったです！笑すごく