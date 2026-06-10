【ENCORE】賀喜遥香・池田瑛紗・矢田萌華による『乃木坂46 14th YEAR BIRTHDAY LIVE』DAY1 ライブのセットリストとともに、アーティスト本人がライブをトークで振り返る、新しいカタチのポッドキャスト『ENCORE』に乃木坂46が登場。賀喜遥香・池田瑛紗・矢田萌華が5月19日開催の『乃木坂46 14th YEAR BIRTHDAY LIVE』DAY1について、その想いを語った。 ■乃木坂46初の東京ドーム3デイズ！進化を続けるグル&#