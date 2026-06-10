10日の日経225オプション2026年6月限（最終売買日6月11日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万3558枚だった。うちプットの出来高が7231枚と、コールの6327枚を上回った。プットの出来高トップは5万8000円の618枚（11円安25円）。コールの出来高トップは6万8000円の550枚（79円安28円）だった。 コールプット 出来高