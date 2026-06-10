10日の日経225オプション2026年7月限（最終売買日7月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は3956枚だった。うちプットの出来高が2408枚と、コールの1548枚を上回った。プットの出来高トップは6万2000円の167枚（395円高1615円）。コールの出来高トップは7万円の230枚（160円安510円）だった。 コールプット 出来高前日