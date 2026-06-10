10日の日経225オプション2026年8月限（最終売買日8月13日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は62枚だった。コールの合計出来高は27枚。コールの出来高トップは6万6000円の9枚（45円安2615円）だった。プットのの合計出来高は35枚。プットの出来高トップは4万8250円の10枚（380円）だった。 コールプット 出来高前日比