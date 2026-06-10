ロッキーズの菅野智之投手が9日（日本時間10日）、本拠地でのカブス戦に先発登板。6回途中6安打3失点、3奪三振で6勝目（4敗）を挙げた。今季初対戦となったカブスの鈴木誠也外野手に対しては、左飛と中直に抑えた。 ■「いつもよりカウントが深く……」 走者を許しながらも1、2回を無失点で切り抜けた菅野。5―0とリードして迎えた3回、二塁打と2四球で1死満塁のピンチを招くと、犠飛で1点を返された。しか