2026年6月9日、仏国際放送局RFI（ラジオ・フランス・アンテルナショナル）の中国語版サイトは、欧州連合（EU）が域内の重要港湾における中国の影響力拡大を抑制するため、外国投資の審査強化を盛り込んだ新たな指針の策定を進めていると報じた。記事は、EUが域内港湾への外国投資を評価する新たな指針作成に着手したと紹介。また、EU加盟国の交通相らが、重要な港湾のインフラや運営が外国によって過度に管理・所有されることを避