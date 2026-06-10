中国では最近、国産AIエージェントの多くのモデルが集中して発表されました。従来の大規模言語モデルに比べ、次世代エージェントの機能はアップグレードされ、受動的な応答から能動的かつ自律的な業務遂行が可能となり、国産AIエージェントが産業を活性化する新たな動力となっています。簡単なコマンドを入力するだけで、複数のオフィスソフトウェアを切り替える必要はなく、AIエージェントは自律的に資料収集、内容整理、自動レイ