6月9日夜、有馬温泉の神社で火事があり、温泉街は一時、騒然となりました。 9日夜9時半すぎ、神戸市北区にある有馬温泉街近くの有馬稲荷神社で火事があり、社務所や宮司の自宅など約380平方メートルが全焼。宮司と妻が軽いけがをしたということです。 「20～30mくらい（火が）あがっていました。火柱がたってバチバチと燃え上がっていました」（近隣住民） 神社は山の中腹にあり、温泉旅館などが立ち並ぶエリアを一