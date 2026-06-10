トランスジェンダーの議員が繰り返し差別的な誹謗中傷を受けたと訴える裁判が始まりました。 【写真を見る】「SNSで繰り返し差別的な誹謗中傷受けた」トランスジェンダーの議員が50代男性に慰謝料求め提訴「ヘイトや誹謗中傷は駄目だと社会全体で共有していく」男性側は請求棄却求める （大阪・島本町河上りさ町議）「誹謗中傷によって傷つきましたし、それに対して腹も立ったし、すごい精神的苦痛を与えられ