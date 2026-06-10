26歳の元研修医の男性が、出産直前の妊婦を腕時計型カメラで盗撮したなどとして書類送検されました。 大阪府警によりますと、滋賀県立総合病院の元研修医（すでに退職）の男性は去年8月、派遣先の病院で分娩台にのった妊婦の出産直前の様子を腕時計型カメラで盗撮した撮影処罰法違反の疑いで書類送検されました。 自宅から押収されたスマートウォッチ型カメラに病院で撮影された複数の画像が見つかったということで