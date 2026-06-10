◇第97回都市対抗野球大会近畿地区2次予選第1代表決定トーナメント3回戦日本新薬3―2NTT西日本（2026年6月10日わかさスタジアム京都）4年ぶりの都市対抗出場を狙う日本新薬が延長10回タイブレークの末、サヨナラ勝ちした。1点を追う9回1死走者なしから、「5番・DH」の若林将平外野手（26）が中越え三塁打を放ち同点劇を演出。2四球も含めた3出塁の活躍で、チームを第1代表決定戦へと導いた。「追い込まれると打てるピッ