ＬＥＳＳＥＲＡＦＩＭ、ＩＬＬＩＴ、ＫＡＴＳＥＹＥが一堂に会したスペシャルなビジュアルが１０日までに公開され、話題を集めている。ＨＹＢＥのグループレーベル・ＢｅｌｉｅｆＬａｂ、ＳＯＵＲＣＥＭＵＳＩＣの公式ＳＮＳが１０日、コラボレーションシングル「ＩＣＯＮＩＣＢＹＭＩＳＴＡＫＥ」のコンセプトフォトを公開し、Ｋ−ＰＯＰファンから熱い視線を引いた。グループ別のコンセプトを反映した第１弾では