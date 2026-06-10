皇族の減少をめぐり、そのあり方に注目が集まる中、女性・女系天皇をめぐる“議論の現在地” はどうなっているのか。そもそも「女性天皇」や「女系天皇」とはどういうことなのか。【映像】愛子さま、4歳の時の貴重映像ニュース番組『わたしとニュース』では、この女性・女系天皇の議論の歴史と現状について、テレビ朝日政治部の野中里紗記者と「FIFTYS PROJECT」能條桃子氏（以下、能條氏）とともに深掘りした。■欧州では女性