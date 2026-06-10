記者会見で離党を明らかにした阿部氏＝１０日、県庁今年２月の衆院選に中道改革連合公認で神奈川１２区から立候補し、落選した前衆院議員の阿部知子氏（７８）は１０日、県庁で記者会見を開き、中道を離党したと明らかにした。衆院選の公示直前に中道を結成したことは「決定的な誤りだった」と批判。今秋にも立憲民主党に一般党員として復党し、政治活動を継続するという。阿部氏は離党した理由に立民と公明党による中道結成の