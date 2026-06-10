ファミリーマートは6月9日、自分だけの最適な一杯に出会える「FAMIMA CAFĒメニュー診断 10秒でわかる!今の気分にぴったりな一杯」を特設サイトで公開した。○新型コーヒーマシン導入で前年比売上109%を達成同社は2026年6月2日、新型コーヒーマシンの導入を全国約16,400店舗で完了した。全店導入完了から1週間で、前年同期比の売上109%を達成し、順調な滑り出しとなった。また、LLサイズの導入により、20代のLLサイズ利用率は