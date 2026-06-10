星野リゾートと⻘森県、日本航空(以下「JAL」)は2026年6月1日〜2027年3月31日の期間、「のれそれ青森旅キャンペーン2026」を実施している。のれそれ青森旅キャンペーン2026現在、JAL東京(羽田)−三沢が暫定的に1日4便運航している。4便化が定着することで、青森県への交通の利便性がより高まる。2022年より青森県とJALと星野リゾートの3者で「のれそれ(青森の方言で、目一杯という意味)青森旅キャンペーン」を実施し、4便化