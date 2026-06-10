酷暑が予想されるこの夏、我々はスタミナを求めるのか、それとも清涼感を求めるのか。そんな究極の選択を、ハイクオリティで突きつけてくる特別フェアが開催される。その名も「夏バーガーフェア」で、仕掛けた人は「ゼッテリア」。ありがたいことに一足先に試食させてもらったのだが……もう完成度が高いのなんの。フェアがスタートする6月17日に先駆け、主役メニューたちの実力をレポートしたい。○ゼッテリア「夏バーガーフェア