荒波翔氏がチームの代表、松井飛雄馬氏が監督を務めるDeNAは10日、「NPBジュニアトーナメント KONAMI CUP 2026」（12月26日〜29日・神宮球場、ジャイアンツタウンスタジアム）に出場する「横浜DeNAベイスターズジュニア」セレクション参加者の募集を開始した。実技セレクションを3度実施し、16選手を決定する。応募条件は野球経験者の小学6年生（軟式・硬式どちらでも可）、もしくは横浜DeNAベイスターズスクール アドバンスク