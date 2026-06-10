星野リゾートは8月2日、軽井沢星野エリア(長野県北佐久郡)としなの鉄道による通年コラボレーション企画の一環として、「四季を綴る、美食のクルーズ、夏号」を運行する。真夏の信州を縦断しながら美食を味わう「ろくもん」本企画は、しなの鉄道が今夏実施する観光列車「ろくもん」の3ヶ月連続特別企画「信州・匠の技に出逢う旅」の第2弾として登場する。この地域の伝統や魅力を大切にする想いに星野エリアが共鳴し、両者の協働によ