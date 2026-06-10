芥川賞作家の平野啓一郎氏（50）が、高市早苗首相（65）への批判を再び強めている。平野氏は6月8日、自身のXを更新。高市首相をめぐる“中傷動画問題”や国会答弁を念頭に、《首相は、ただ語気を強めて否定していれば、そのうち、「野党はいつまで批判するのか？もっと国政にとって大事なことがあるだろう！」とかいう間抜けな声が高まってきて、切り抜けられると踏んでいるのだろう。そんな国で良いのか？》と投稿した。高市首