【モデルプレス＝2026/06/10】シンガーソングライターのAIが6月10日、Kアリーナ横浜で開催されるファッションや音楽、カルチャーが融合した新しいエンタテインメントショー「Mrs. GREEN APPLE presents 『CEREMONY』」への出演を前に、グリーンカーペットに登場した。【写真】AI、ユニークな衣装で指ハート◆AI、ユニーク衣装で無邪気さ魅せるAIはサッカーユニフォームをリメイクし、ハイウエストのロングスカートを合わせた姿で登