【モデルプレス＝2026/06/10】お笑いコンビ・スピードワゴン井戸田潤の妻でモデルの蜂谷晏海が6月9日、自身のInstagramストーリーズを更新。子供の食事を公開し、話題となっている。【写真】人気芸人の34歳美人妻「毎日試行錯誤するの偉い」“お米食べない”1歳長男のためのチャレンジ細巻きご飯◆蜂谷晏海、工夫凝らした子供ごはん披露蜂谷は「本日の兄バーグごはん」とつづり、写真を投稿。「お米食べない問題にたくさんアドバイ