猫が捻挫しているときのサイン3つ 1.足をかばうように歩く、動かない 最も分かりやすいのが「片足を浮かせる」「足をつく時間が短い」といった歩き方の変化です。 猫の捻挫は、高いところからの飛び降りに失敗したり、滑りやすい床で転んだりしてよく起こります。関節に強い負担がかかって、靭帯が伸びたり損傷したりすると、痛みや炎症が起こり、自然と患部をかばう動きになるのです。 違和感を感じた歩き方