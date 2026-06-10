これは、知人のA子さんに聞いたお話です。学校から帰るなり「私、いじめっ子なのかな……」と大号泣する小1の娘。話を聞くと、自分勝手なお友達から理不尽な濡れ衣を着せられていたことが発覚。 予想外の展開から笑顔を取り戻すまでの、スカッとするエピソードをご紹介します。 突然の大号泣！ 娘がいじめっ子になっちゃった！？ 小学1年生の娘を持つA子。ある日、娘が帰宅するなり「私っていじめっ子なのかな……