楽天が2026年6月10日、三木肇監督の休養を発表した。塩川達也ヘッドコーチが監督代行として同日の巨人戦（楽天モバイル）から指揮を執る。楽天はここまで21勝36敗1分の借金15で最下位に低迷。交流戦で2勝10敗と大きく負け越していた。5月に7勝18敗と失速、6月4日に7点差逆転負け三木監督は19年に楽天2軍監督に就任し、20年に１軍監督に昇格。翌21年から再び2軍監督となった。昨年、2度目の1軍監督を務めた。すると昨年は、67勝74敗