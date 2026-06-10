大手菓子メーカー・カンロ（本社・東京都新宿区）は、6月10日、阪神梅田本店（大阪市北区）で、直営キャンディショップ『ヒトツブカンロ』の期間限定ポップアップストアをオープンした。開催は6月23日まで。阪神梅田本店地下1階スイーツイベント内に期間限定オープンした「ヒトツブカンロ」ポップアップショップ『ヒトツブカンロ』は、カンロ創業100周年を迎えた2012年に誕生したブランド。「ヒトからヒトへつながるヒトツブ」を