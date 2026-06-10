昭和歌謡、昭和ポップスにスポットライトを当てたラジオ番組『中将タカノリ・橋本菜津美の昭和卍パラダイス』（ラジオ関西）が、東京について歌った昭和の歌謡曲、ポップスを特集。番組パーソナリティーの中将タカノリさん（シンガーソングライター、音楽評論家）と橋本菜津美さん（シンガーソングライター、インフルエンサー）が語り合った。時代によって移り変わる東京（※画像はイメージです）昭和から現代に至るまで一貫し