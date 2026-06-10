【スージー鈴木のゼロからぜんぶ聴くビートルズ】ビートルズがまさに「4人はアイドル」だった時代の最終章アルバム『ラバー・ソウル』（1965年12月3日発売）?◇◇◇■『ユー・ウォント・シー・ミー』「ウォント」は「won't」で「will not」の短縮形。「君は僕に会ってくれない」という意味。歌い出しでいきなり「電話しても、話し中」とまたもや電話が出てくる。ビートルズ歌詞小道具ランキング1位だろう。【オリ