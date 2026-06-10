ハイセンスジャパンは、スマート液晶テレビ「A4S」シリーズを、6月中旬より発売する。ラインアップは40型「40A4S」、32型「32A4S」、24型「24A4S」の3機種。価格はオープンで、市場想定価格は4.1万円前後から。 40型「40A4S」57,000円前後 32型「32A4S」46,000円前後 24型「24A4S」41,000円前後 40型と32型はフルHD解像度の1,920×1,080ドット、24型はハイビジョン解像度の1,366