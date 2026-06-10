元欅坂４６で女優の長濱ねる（２７）が、イメージ激変の姿を公開した。１０日までに自身のインスタグラムを更新し、「ＩｎＲｅｄ７月号発売中です」とつづった長濱。アップされた雑誌の撮影ショットでは、ルイ・ヴィトンとタグ付けされた黒の半袖ジャケットを着て、フォーマルなコーディネート。風を受けて前髪が上がり、キリッとした眉のメイクで表情も凜々（りり）しく、ふだんのキュートな印象とは別人級の姿を披露して