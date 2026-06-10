◆第６７回宝塚記念・Ｇ１（６月１４日、阪神競馬場・芝２２００メートル）追い切り＝６月１０日、栗東トレセン史上初の古馬春Ｇ１・３冠を狙うクロワデュノール（牡４歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父キタサンブラック）は団野大成騎手＝栗東・斉藤崇史厩舎＝（レースは北村友一騎手）が手綱を執り、ＣＷコースでグロリアラウス（５歳オープン）を内から追走。６ハロン８２秒６―１１秒２をマークして併入した。管理する斉藤崇史調教