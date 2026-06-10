■縦型ショートドラマ“エスドラ”第3弾作品で主演4人組グループ・A.B.C-Zの橋本良亮が主演するSTARTO ENTERTAINMENT縦型ショートドラマ“エスドラ”第3弾作品『恋せよ、御曹司』の出演者、そしてキービジュアルが解禁された。【写真】第2弾作品では佐藤勝利がゾンビに変身橋本が演じるのは、小さな国“ソレイ王国”の第一王子・アルベルト。父親から、王位を継ぐためには結婚することが条件だと言われ、運命の出会いを信じ日