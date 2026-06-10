King ＆ Prince（永瀬廉、高橋海人※高＝はしごだか）が配信サービスDisney+（ディズニープラス）の新番組『King & Princeがまちあわせ in LA』（全9話）17日午後4時からの世界同時配信を前に、スペシャルメッセージ動画、オープニング映像、エピソード1の先行カットが解禁となった。さらに、番組制作スタッフからの制作裏話も到着した。【全身ショット】スタイリッシュにポーズを決めるKing & Prince同番組はKing &am