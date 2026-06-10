俳優・鈴木京香が主演するテレビ朝日系木曜ドラマ『未解決の女 警視庁文書捜査官 Season3』（毎週木曜後9：00）が、あす11日に最終回を迎える。このほど、6係メンバーを演じる鈴木、黒島結菜、宮世琉弥、遠藤憲一が全員そろって、クランクアップを迎えた。【写真】肩を寄せ合い…仲良くクランクアップした鈴木京香＆黒島結菜劇中はもちろん、撮影現場でも抜群のチームワークを発揮してきた6係メンバー。チームの柱である主演