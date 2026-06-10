バレーボールの世界三大大会のひとつ、ネーションズリーグ（VNL）の男子大会が6月10日に開幕。予選ラウンド第3週（7月8日〜）は男女ともに大阪で開催される。23年大会では銅、24年大会では銀と2大会連続でメダルを獲得した男子日本代表も、前回はまさかの6位。その後の世界バレーも予選ラウンドで敗退と、苦しいシーズンをおくった。2大会ぶりの表彰台を狙う選手たちの素顔を、自身も中高でバレー部に所属（セッター）し、入社直後