アーティストのAIが、きょう10日とあす11日の2日間、神奈川・Kアリーナ横浜で開催される新しいエンターテインメントの祭典「Mrs. GREEN APPLE presents『CEREMONY』」のグリーンカーペットに登場した。10日の公演に出演する。【全身ショット】ユニーク！”スニーカー”モチーフのドレスで登場したAI衣装は、赤いステッチのデザインが印象的なブルーのロングドレス。カジュアルなキャップに奇抜なデザインのマスクを合わせ、長