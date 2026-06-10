農林水産省は10日、2026年産の備蓄米買い入れに向けた4回目の入札で、予定数量20万7521トンの全量が落札されたと発表した。主食用米価格の先安観が強まる中、販売先を確保しようと過去3回の入札で98.4％が落札されていた。