フリーアナウンサー古舘伊知郎が20日、TBS系「ゴゴスマ〜GOGO！Smile！〜」（月〜金曜午後1時55分）に出演。宇都宮市の住宅街で9日、クマが捕獲されたことに関連して、対策の重要性を説いた。番組では人間とクマの生活圏の分断という話が出た。これを受けて古舘は、「生活圏に対する遮断も大事だし、もう一つ、山から降りてくるか否かという予測が大事。出てきてからじゃ遅いわけですから。大変なことになるわけで。もうすでにやっ