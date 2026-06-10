株式会社LuckyFM茨城放送は、8月8日（土）9日（日）10日（月）11日（火・祝）に、国営ひたち海浜公園にて4日連続で開催する『LuckyFes’（ラッキーフェス）26』のタイムテーブルを発表した。DAY1は小中学生に人気のしなこ、かわいいが溢れるFRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）、2年連続トリを飾ったNEWS（ニュース）、夏の代名詞のTUBE（チューブ）などが出演。DAY2はK-POPアイドル・ILLIT（アイリット）やK-POP×J-POPが魅力のNiz